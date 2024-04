Suspeita de ajudar fugitivos de Mossoró é presa

A Polícia Federal (PF), prendeu uma mulher suspeita de ajudar os fugitivos, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, da Penitenciária Federal de Mossoró, em 14 de fevereiro. Após 50 dias de buscas intensas, os detentos foram encontrados e presos no sudeste do Pará. A mulher foi presa preventivamente na última sexta-feira, 26, no município de Aquiraz, no Ceará.

Esta foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima no país. Os detentos foram recapturados no município de Marabá, sudeste paraense, há 1.600 km de Mossoró. Além dos fugitivos, outras quatro pessoas foram presas, assim como um fuzil e aparelhos celulares.

A detenção aconteceu como resultado da operação policial da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FiCCO) que apreendeu no dia 22 de fevereiro. Nesta apreensão, foram encontrados 24 kg de maconha, uma pistola e munições em uma residência do município. De acordo com a polícia, havia a suspeita de que os fugitivos estivessem no local.

À medida que as investigações avançaram, ficou comprovado o envolvimento da mulher em atividades de grupos criminosos. “Com a análise dos materiais apreendidos na residência, verificamos que, de fato, existia uma associação criminosa dedicada ao tráfico em Aquiraz e região circunvizinha”, declarou à PF.