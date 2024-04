Veja o momento em que fugitivos de Mossoró são presos em Marabá, no Pará

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, os dois presos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram capturados na BR-222, em Marabá, no sudeste do Pará, nesta quinta-feira (4). A fuga dos dois aconteceu em 14 de fevereiro e foi a primeira registrada na história do Sistema Penitenciário Federal, desde sua criação em 2006. Os fugitivos vinham sendo procurados pelas autoridades federais há 50 dias.

A captura de Rogério e Deibson foi realizada durante uma ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Federal (PF). Depois de capturados, eles foram levados à delegacia da PF, em Marabá.

A fuga

Deibson Cabral e Rogério da Silva tinham ligação com Comando Vermelho (CV) do Acre. A fuga deles aconteceu no dia 14 de fevereiro. A investigação apontou que Deibson e Rogério usaram uma barra de ferro retirada da estrutura da própria cela para escavar o buraco da luminária pelo qual conseguiram escapar.

A dupla teria conseguido a barra de ferro, de cerca de 50 centímetros, descascando parte da cela que já estava comprometida, devido à infiltração e falta de manutenção. Depois, segundo a apuração das autoridades.

Segundo os investigadores, esta não foi a primeira vez em que presos descascaram a parede ou alguma parte da estrutura da cela para retirar uma barra de ferro neste presídio.

Também havia sido levantada a hipótese de que pessoas externas teriam levado a barra aos fugitivos, mas isso foi praticamente descartado por pessoas ligadas ao caso.

Investigadores também dizem que como os dois detentos estavam submetidos ao sistema Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e não saíam para tomar banho de sol na área comum, não acontecia a revista dos agentes penitenciários após este momento nas celas, o que teria beneficiado a ação.