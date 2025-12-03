Capa Jornal Amazônia
Incêndio atinge Ceasa no Rio de Janeiro nessa quarta-feira (3)

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h40 na capital fluminense

Lívia Ximenes
fonte

Incêndio na Ceasa do Rio de Janeiro (Jurandir Ferreira / TV Globo)

Um incêndio atinge a Ceasa, no Rio de Janeiro, desde a madrugada dessa quarta-feira (3). A maior central de abastecimento do estado, em Irajá, Zona Norte, tem cerca de 28 lojas afetadas. As chamas estão no pavilhão 43, onde há boxes hortifrutigranjeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h40. Conforme testemunhas, o fogo começou em uma loja de alimentos e logo se espalhou às vizinhas, com materiais altamente inflamáveis, como plásticos, papéis e bebidas. Até o momento, não há registro de feridos, mas quatro bombeiros foram encaminhados ao atendimento médico por exaustão.

image Incêndio na Ceasa do Rio de Janeiro (Jurandir Ferreira / TV Globo)

Agentes de sete quartéis foram acionados para o combate às chamas, visto que há grande risco de propagação. Foram disponibilizados bombeiros de Irajá, Guadalupe, Penha, Caxias, São Cristóvão, Parada de Lucas e Nova Iguaçu. Equipes da Companhia de Engenharia Tráfego (CET-Rio), da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Guarda Municipal também atuam no local.

Brasil
.
