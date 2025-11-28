Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Incêndio em Hong Kong: alarmes não funcionaram em testes; 89 corpos não foram identificados

O incêndio foi o mais mortal em Hong Kong em décadas

Estadão Conteúdo

Bombeiros de Hong Kong encontraram dezenas de corpos nesta sexta-feira, 28, em uma busca intensiva, apartamento por apartamento, no complexo residencial onde um incêndio de grandes proporções consumiu sete edifícios. As autoridades prenderam outras oito pessoas envolvidas na reforma das torres. O número de mortos subiu para 128 e muitos ainda estão desaparecidos.

Os socorristas descobriram que alguns alarmes de incêndio no complexo, que abrigava muitos idosos, não soaram quando testados, disse Andy Yeung, diretor do Corpo de Bombeiros de Hong Kong, embora ele não tenha especificado quantos estavam inoperantes ou se outros estavam funcionando.

O incêndio foi o mais mortal em Hong Kong em décadas. Um incêndio em um prédio comercial em Kowloon, em 1996, matou 41 pessoas. Um incêndio em um armazém, em 1948, matou 176 pessoas, segundo o South China Morning Post.

O fogo se alastrou rapidamente de um prédio para o outro, à medida que painéis de espuma e andaimes de bambu cobertos por redes, aparentemente instalados por uma construtora, pegaram fogo.

Também nesta sexta-feira, as autoridades prenderam sete homens e uma mulher, com idades entre 40 e 63 anos, incluindo subempreiteiros de andaimes, diretores de uma empresa de consultoria de engenharia e gerentes de projeto que supervisionavam a reforma, informou a Comissão Independente Contra a Corrupção em um comunicado.

As equipes estavam priorizando os apartamentos de onde receberam chamadas de emergência durante o incêndio, mas não conseguiam chegar enquanto as chamas estavam fora de controle, disse Derek Armstrong Chan, vice-diretor do Corpo de Bombeiros de Hong Kong, a repórteres. Os bombeiros levaram mais de um dia para controlar o incêndio, que só foi totalmente extinto na manhã desta sexta (horário local) - cerca de 40 horas após o início.

Mesmo dois dias após o início do incêndio, a fumaça continuava a sair das estruturas carbonizadas dos prédios devido a focos ocasionais.

Mais corpos podem ser encontrados

Cerca de 200 pessoas permanecem desaparecidas, disse o Secretário de Segurança, Chris Tang, a repórteres. Isso inclui 89 corpos que ainda não foram identificados. Mais corpos podem ser encontrados, disseram as autoridades, embora as equipes já tenham concluído as buscas por sobreviventes presos nos escombros.

Mais de 2.300 bombeiros e paramédicos participaram da operação, e 12 bombeiros estavam entre os 79 feridos, disse Yeung. Um bombeiro também morreu, conforme ele havia informado anteriormente.

Katy Lo, de 70 anos, moradora do Wang Fuk Court, não estava em casa quando o incêndio começou na quarta-feira, 26. Ela voltou correndo cerca de uma hora depois e viu que as chamas haviam se alastrado para o seu prédio.

"Essa é a minha casa… Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu", disse Lo na sexta-feira, enquanto se cadastrava para receber assistência do governo para famílias afetadas. "Tudo isso ainda parece um pesadelo."

Entre os mortos estavam dois trabalhadores imigrantes da Indonésia, informou o Ministério das Relações Exteriores do país na quinta-feira, 27. Cerca de 11 outros imigrantes do país, que trabalhavam como empregados domésticos no complexo de apartamentos, continuam desaparecidos, disse o Cônsul Geral da Indonésia, Yul Edison.

O governo informou que todas as bandeiras oficiais serão hasteadas a meio mastro em sinal de luto, de sábado, 29, a segunda-feira, 1º de dezembro. O chefe do Executivo, John Lee, liderará um minuto de silêncio no sábado, na sede do governo.

O complexo de apartamentos, composto por oito edifícios de 31 andares no distrito de Tai Po, um subúrbio próximo à fronteira de Hong Kong com a China continental, foi construído na década de 1980 e estava passando por uma grande reforma. Possuía quase 2 mil apartamentos e cerca de 4.800 moradores.

Painéis de espuma altamente inflamáveis são apontados como a causa do incêndio

Três homens - os diretores e um consultor de engenharia de uma construtora - foram presos na quinta-feira sob suspeita de homicídio culposo, e a polícia afirmou que os líderes da empresa são suspeitos de negligência grave.

A polícia não identificou a empresa onde os suspeitos trabalhavam, mas documentos publicados no site da associação de moradores mostram que a Prestige Construction & Engineering Company era responsável pelas reformas. A polícia apreendeu caixas de documentos da empresa, cujos telefones não foram atendidos na quinta.

Além das novas prisões realizadas nesta sexta-feira, a agência anticorrupção também realizou buscas nos escritórios dos suspeitos e apreendeu documentos relevantes e registros bancários.

A polícia informou ter encontrado painéis de espuma plástica altamente inflamáveis fixados nas janelas de cada andar da única torre que não foi afetada. Acredita-se que os painéis tenham sido instalados pela construtora, mas o propósito não está claro.

Investigações preliminares mostraram que o incêndio começou em uma rede de andaime no nível inferior de um dos prédios e se espalhou rapidamente quando os painéis de espuma pegaram fogo, disse Tang, secretário de segurança.

"O fogo incendiou os painéis de espuma, fazendo com que o vidro se estilhaçasse e levando a uma rápida intensificação do incêndio e sua propagação para os espaços internos", disse Tang.

As autoridades suspeitam que alguns materiais nas paredes externas dos prédios não atendiam aos padrões de resistência ao fogo, permitindo a propagação excepcionalmente rápida das chamas.

As autoridades planejaram inspeções imediatas em complexos residenciais que estejam passando por grandes reformas para garantir que os andaimes e os materiais de construção atendam aos padrões de segurança.

*Com informações da Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HONG KONG/INCÊNDIO/RESIDENCIAL/MORTES/TESTE/ALARMES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Venezuela repudia declaração de Trump e acusa EUA de ameaça à soberania de seu espaço aéreo

29.11.25 16h57

Atualização de software no Airbus A320 provoca atrasos e cancelamentos em voos globais

29.11.25 12h02

ESPAÇO AÉREO

Trump anuncia, em rede social, que espaço aéreo da Venezuela foi totalmente fechado

A postagem vem em meio à crescente presença militar dos EUA no Caribe e no Pacífico, em operações que Washington afirma ter como foco o combate ao tráfico de drogas

29.11.25 10h33

Ciclone deixa 120 mortos e 130 desaparecidos no Sri Lanka

29.11.25 9h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Ex- substituta reconheceu ter oferecido maconha, álcool e pagamento em troca de atos sexuais com estudantes menores

24.11.25 9h34

Caso intrigante

Homem é encontrado morto dentro de estátua de dinossauro feita de papel machê

Morador de 39 anos, que estava desaparecido há dias, teria ficado preso ao tentar recuperar o celular dentro da escultura

26.11.25 15h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda