Implementaremos programa para mitigar alta de preços de energia por ações no Irã, diz Rubio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a administração antecipava um impacto nos preços de energia em razão das ações contra o Irã, e, que, levando isso em conta, tem programa para mitigar as cotações preparado. Em coletiva de imprensa, ele disse que a medida está sendo planejada junto do secretário da Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, e pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent. De acordo com Rubio, os mercados deverão reagir aos anúncios, planejados para terça-feira.

O secretário disse que os Estados Unidos irão atingir alvos no Irã até que seus objetivos sejam alcançados. Segundo ele, isso passa por destruir capacidades balísticas de forma que não possam ser reconstruídas, além do programa nuclear militar do país. Rubio apontou que Washington veria como algo positivo uma mudança de regime, mas que esse não é o objetivo da missão, e sim limitar a capacidade de Teerã de atacar aliados.

"Operação contra o Irã tinha que acontecer, eles tinham o mundo como refém", apontou. "Vejam o estrago que Irã está causando, e eles estão enfraquecidos", disse, mencionando ataques contra campos de exploração de petróleo, aeroportos e embaixadas. Questionado sobre ataques a alvos civis, disse que isso não seria uma ação deliberada americana, alegando não saber sobre as acusações de que o país teria atingindo uma escola iraniana.