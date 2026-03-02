Capa Jornal Amazônia
Saiba o que é o Estreito de Ormuz, rota crucial para transporte global de petróleo

Neste domingo, 1º, o Ministério dos Assuntos Estrangeiros da Rússia alertou para as consequências do fechamento do Estreito de Ormuz

Estadão Conteúdo

O Irã fechou o Estreito de Ormuz, uma das principais hidrovias para o transporte de petróleo no mundo, nesta segunda-feira, 2, após escalada em confronto contra os Estados Unidos e Israel. A Guarda Revolucionária afirmou que irá incendiar qualquer navio que tentar passar pela única saída do Golfo Pérsico para o mar aberto.

O Estreito de Ormuz, que fica entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, conecta grandes produtores de petróleo, como os dois países já mencionados, Arábia Saudita e Iraque, ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico, e concentra cerca de 20% do fluxo global da commodity.

Neste domingo, 1º, o Ministério dos Assuntos Estrangeiros da Rússia alertou para as consequências do fechamento do Estreito de Ormuz para o mercado petrolífero mundial em meio aos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã.

"Foi relatado que a navegação foi interrompida no Estreito de Ormuz. Isso pode levar ao bloqueio de exportações de hidrocarbonetos na região e criar um desequilíbrio significativo nos mercados globais de petróleo e gás", diz a chancelaria russa em nota.

Os preços do barril de petróleo podem subir para uma faixa de US$ 80 a US$ 100 em meio aos desdobramentos das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. O Brent fechou a semana na sexta-feira, 27, perto da máxima em sete meses, a cerca de US$ 73 por barril. Analistas de Wall Street projetam o petróleo a US$ 80, mas alertam para cotações ainda mais altas caso a tensão entre EUA e Irã aumente e o conflito se prolongue.

Parte do Estreito de Ormuz foi fechado no dia 17 de fevereiro por "precauções de segurança" para a navegação, informou a agência semioficial iraniana Fars News, em meio a exercícios militares conduzidos pela Guarda Revolucionária do Irã na hidrovia.

Enquanto isso, os Estados Unidos deram indícios na tarde desta segunda de que vão ampliar seu envolvimento militar na guerra contra o Irã. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que uma grande onda de ataques contra Teerã está por vir.

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/ESTREITO DE ORMUZ/ROTA
