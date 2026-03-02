Espanha recusa uso de bases do país pelos EUA para ataques ao Irã

O Ministro de Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, descartou o uso de bases do país para que os Estados Unidos realizem ataques ao Irã, descrevendo a operação militar conjunta realizada por forças americanas e de Israel contra a nação persa como unilateral e sem respaldo nos princípios da Carta das Nações Unidas.

Albares foi enfático ao afirmar que o uso de bases espanholas, como a de Rota, não seria permitido para ações não relacionadas aos acordos estabelecidos na Carta da ONU.

"Não vamos utilizar as bases soberanas espanholas para nada que não esteja no acordo com os Estados Unidos ou para algo que não se enquadre na Carta das Nações Unidas", afirmou o chefe da diplomacia espanhola em entrevista à 'RTVE'.

"São bases de uso conjunto, mas de soberania espanhola e, portanto, a Espanha tem a última palavra sobre o uso dessas bases", disse Albares, que também negou que os EUA o tenham informado previamente do ataque.

O ministro disse ainda que as instabilidades na região devem se estender por muitas semanas. O representante espanhol defendeu que as partes voltem à mesa de negociação. "Violência nunca traz estabilidade, paz e democracia", afirmou.