Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Celso Amorim sobre conflito no Oriente Médio: Essa guerra não vai ser um passeio

Estadão Conteúdo

O embaixador Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou em palestra na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) nesta segunda-feira, 2, que o conflito no Oriente Médio "não vai ser um passeio". Segundo ele, o conflito iniciado com a ação militar coordenada entre Estados Unidos e Israel, que culminou na morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, terá uma dimensão maior do que a invasão americana no Iraque, em 2003, que capturou o ditador Saddam Hussein.

"É difícil medir quais serão as consequências desse ataque, mas uma coisa é certa, essa guerra não vai ser um passeio. Não será uma guerra, creio eu, como foi em certo ponto a invasão do Iraque", disse Amorim na palestra da UFRJ.

O embaixador afirmou que, em seis décadas de diplomacia, nunca presenciou um momento de tensão global como atualmente. Ele lembrou da Crise dos Mísseis em Cuba, no início da década de 1960, quando se tornou próxima uma Terceira Guerra Mundial, mas disse que, naquela época, haviam atores que dialogavam entre si.

"Quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba, foram dias de grande aflição, mas era um tema e duas pessoas razoavelmente, não sei se racionais, mas eram pessoas que dialogavam uma com a outra e foi possível encontrar uma solução, que não foi a ideal nem para um lado e nem para o outro, mas serviu para acalmar o mundo", afirmou Amorim.

Segundo o assessor especial de Lula, parece difícil imaginar que o conflito tenha uma curta duração. Em entrevista para o jornal britânico Daily Mail neste domingo, 1º de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ação militar deve ter uma duração de quatro semanas.

Ao falar sobre a morte de Khamenei, Amorim destacou que é a primeira vez que os Estados Unidos participam da morte de um líder de um país no início de um conflito. Segundo o embaixador, a geopolítica caminha para um "caos" onde não há regras.

"O que estamos assistindo hoje é uma involução do cosmo para o caos. De um mundo com regras, ainda que defeituosas, injustas e assimétricas, para um mundo absolutamente sem regras", disse o assessor especial da Presidência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/AVALIAÇÃO/CELSO AMORIM
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Espanha recusa uso de bases do país pelos EUA para ataques ao Irã

02.03.26 20h44

Celso Amorim sobre conflito no Oriente Médio: Essa guerra não vai ser um passeio

02.03.26 20h07

ASTRONOMIA

Lua de Sangue vai ser visível no Brasil? Confira se há chance de assistir ao fenômeno

Nesta terça-feira (3), um eclipse lunar total deixa o satélite terrestre com tom vermelho-alaranjado

02.03.26 19h44

conflito

Saiba o que é o Estreito de Ormuz, rota crucial para transporte global de petróleo

Neste domingo, 1º, o Ministério dos Assuntos Estrangeiros da Rússia alertou para as consequências do fechamento do Estreito de Ormuz

02.03.26 19h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda