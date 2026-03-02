Lua de Sangue vai ser visível no Brasil? Confira se há chance de assistir ao fenômeno

Nesta terça-feira (3), uma Lua de Sangue será vista no céu durante as primeiras horas da madrugada. O fenômeno é provocado por um eclipse lunar total, que deixará o satélite terrestre com tom vermelho-alaranjado. Os moradores de regiões da Ásia, Austrália, Ilhas do Pacífico e Américas poderão assistir ao evento, mas no Brasil a Lua de Sangue não será visível.

Esse eclipse ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra no satélite, segundo a Nasa. O fenômeno inicia por volta das 3h44 (horário de Brasília), com o eclipse penumbral. É esperado que às 4h50 comece o eclipse parcial e, de 6h04 a 9h23, a fase total se estabeleça.

O evento previsto para esta terça-feira é o último de três eclipses lunares totais consecutivos, de acordo com o diretor associado de comunicação científica da divisão de heliofísica do Centro de Voos Espaciais Goddard da Nasa, Dr. C. Alex Young. O primeiro aconteceu em março de 2025 e o segundo, em setembro do mesmo ano — e o próximo deve ocorrer em 31 de dezembro de 2028.