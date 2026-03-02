Márcia Sensitiva alerta para efeitos de eclipse na terça-feira (03/03): 'Cuidado redobrado'

Márcia Sensitiva emitiu um alerta para a terça-feira, 3 de março, pedindo cautela redobrada a todo o Brasil. A data, segundo a astróloga, concentra um grande holofote sobre erros, excessos e pendências.

Para aqueles que consideram a influência dos astros, Márcia, a Sensitiva, reforça a importância de agir com prudência. Esta recomendação vale tanto para o âmbito pessoal quanto para o coletivo.

A previsão aponta para um dia de alta sensibilidade, onde detalhes e situações mal resolvidas tendem a vir à tona, exigindo atenção especial.

Eclipse lunar e "limpeza forçada"

Um eclipse lunar associado ao signo de Virgem é o principal motor dessa influência. Ele é visto como um catalisador de falhas e questões pendentes, resultando em uma "limpeza forçada" que expõe problemas guardados e ignorados de forma desconfortável.

Nesse período, assuntos como saúde, funcionamento da sociedade e organização da vida cotidiana ganham destaque. Pequenos detalhes, muitas vezes deixados de lado, podem se tornar incômodos, e fatos mal resolvidos pedem confronto. O ambiente pode ser propenso a reações impulsivas, novos conflitos e decisões repentinas, tomadas sem avaliação prévia devido à grande sensibilidade momentânea.

Intensidade e Mercúrio Retrógrado

Ainda mais intensidade é adicionada pelo Mercúrio retrógrado em Peixes, que, conforme a astrologia, está ligado a falhas de comunicação, desordem emocional e à necessidade de revisões. A combinação desses fatores aumenta o risco de mal-entendidos, promessas rasas e idealizações fantasiosas, requerendo cuidado dobrado.

Conselhos da sensitiva

Diante deste cenário, Márcia Sensitiva aconselha a evitar medidas definitivas. Não é recomendável assinar contratos, iniciar novos projetos ou resolver questões delicadas. A palavra-chave para o dia, segundo ela, é contenção.

A astróloga sugere "ficar quieto, observar e rezar". Mesmo para os céticos, a previsão serve como um convite à atenção duplicada. A terça-feira é indicada para uma pausa, reorganização e reflexão, sem a pressa do futuro, lembrando que o cuidado nunca é demais, seja com a ajuda dos astros ou não.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)