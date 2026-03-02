Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Aéreas do Golfo retomam alguns voos mesmo com caos provocado por ataques EUA-Israel ao Irã

Estadão Conteúdo

Diversas companhias aéreas internacionais retomaram um pequeno número de voos dos Emirados Árabes Unidos nesta segunda-feira, 23, oferecendo algum alívio aos viajantes afetados pelos fechamentos do espaço aéreo e outras medidas de segurança, enquanto os EUA e Israel bombardeavam o Irã, e o Irã retaliava contra alvos em todo o Oriente Médio.

As companhias aéreas de longa distância Etihad Airways e Emirates, com sede em Abu Dhabi e Dubai, e a companhia aérea de baixo custo FlyDubai, disseram que operariam voos selecionados a partir do país, onde o tráfego aéreo foi suspenso no sábado e os sistemas de defesa interceptaram mísseis e drones iranianos.

O governo de Dubai orientou os passageiros a se dirigirem aos aeroportos somente se recebessem um contato, durante o que classificou como uma "retomada limitada das operações". Mais de 80% dos voos programados de e para Dubai e mais da metade dos voos de e para Abu Dhabi permaneceram cancelados, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.

Pelo menos 15 voos da Etihad decolaram do aeroporto de Abu Dhabi na segunda-feira para ajudar na evacuação de passageiros que estavam retidos na cidade, segundo o serviço de rastreamento Flightradar24. Os voos seguiram para diversos destinos, incluindo Islamabad, Paris, Amsterdã, Mumbai, Cairo e Londres. No entanto, os voos comerciais regulares permaneceram cancelados.

A Emirates informou que também retomaria um número limitado de voos a partir da noite de segunda-feira, mas não ficou imediatamente claro se esses voos já haviam começado. A companhia aérea havia anunciado anteriormente a suspensão dos voos até as 15h, horário local, de terça-feira.

"Estamos dando prioridade aos clientes com reservas feitas mais cedo", afirmou a empresa.

A FlyDubai informou que operará quatro voos partindo da cidade e outros cinco voos chegando na segunda-feira.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/AÉREAS/VOOS/RETOMADA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Espanha recusa uso de bases do país pelos EUA para ataques ao Irã

02.03.26 20h44

Celso Amorim sobre conflito no Oriente Médio: Essa guerra não vai ser um passeio

02.03.26 20h07

ASTRONOMIA

Lua de Sangue vai ser visível no Brasil? Confira se há chance de assistir ao fenômeno

Nesta terça-feira (3), um eclipse lunar total deixa o satélite terrestre com tom vermelho-alaranjado

02.03.26 19h44

conflito

Saiba o que é o Estreito de Ormuz, rota crucial para transporte global de petróleo

Neste domingo, 1º, o Ministério dos Assuntos Estrangeiros da Rússia alertou para as consequências do fechamento do Estreito de Ormuz

02.03.26 19h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda