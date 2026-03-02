Aéreas do Golfo retomam alguns voos mesmo com caos provocado por ataques EUA-Israel ao Irã

Diversas companhias aéreas internacionais retomaram um pequeno número de voos dos Emirados Árabes Unidos nesta segunda-feira, 23, oferecendo algum alívio aos viajantes afetados pelos fechamentos do espaço aéreo e outras medidas de segurança, enquanto os EUA e Israel bombardeavam o Irã, e o Irã retaliava contra alvos em todo o Oriente Médio.

As companhias aéreas de longa distância Etihad Airways e Emirates, com sede em Abu Dhabi e Dubai, e a companhia aérea de baixo custo FlyDubai, disseram que operariam voos selecionados a partir do país, onde o tráfego aéreo foi suspenso no sábado e os sistemas de defesa interceptaram mísseis e drones iranianos.

O governo de Dubai orientou os passageiros a se dirigirem aos aeroportos somente se recebessem um contato, durante o que classificou como uma "retomada limitada das operações". Mais de 80% dos voos programados de e para Dubai e mais da metade dos voos de e para Abu Dhabi permaneceram cancelados, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.

Pelo menos 15 voos da Etihad decolaram do aeroporto de Abu Dhabi na segunda-feira para ajudar na evacuação de passageiros que estavam retidos na cidade, segundo o serviço de rastreamento Flightradar24. Os voos seguiram para diversos destinos, incluindo Islamabad, Paris, Amsterdã, Mumbai, Cairo e Londres. No entanto, os voos comerciais regulares permaneceram cancelados.

A Emirates informou que também retomaria um número limitado de voos a partir da noite de segunda-feira, mas não ficou imediatamente claro se esses voos já haviam começado. A companhia aérea havia anunciado anteriormente a suspensão dos voos até as 15h, horário local, de terça-feira.

"Estamos dando prioridade aos clientes com reservas feitas mais cedo", afirmou a empresa.

A FlyDubai informou que operará quatro voos partindo da cidade e outros cinco voos chegando na segunda-feira.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast