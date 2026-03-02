Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel: IDF diz ter atingido diversos quartéis e centros de comando de segurança do Irã

Estadão Conteúdo

As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês) afirmaram ter completado nesta segunda-feira, 2, uma onda de ataques contra centros de comando pertencentes ao Ministério de Inteligência e à Segurança do Interior do Irã, localizados na capital, Teerã.

Em comunicado divulgado no Telegram, o IDF disse que vários quartéis do "regime terrorista iraniano" foram alvejados pela força aérea israelense, que mirou também em outras bases militares. "Esses órgãos eram responsáveis, dentre outras coisas, por suprimir os manifestantes contra o regime por medidas violentas e prisões civis", apontou a nota.

Além deles, o IDF também atacou quartéis da Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, braço da organização que costuma apoiar grupos terroristas no exterior. "Os ataques foram direcionados a locais em que identificamos atividades do regime", detalhou.

As forças israelenses continuaram a abater mísseis de superfície a superfície do Irã e áreas classificadas como fábricas de armas para forças iranianas, incluindo áreas da Força Aérea da Guarda Revolucionária do Irã.

"Os ataques prejudicaram ainda mais o regime terrorista iraniano. O IDF continuará a mirar em seus sistemas e operações", afirmou a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/IDF/QUARTÉIS/CENTROS IRANIANOS/TEERÃ
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ataques

Trump diz que 'grande onda' de ataques ainda está por vir na guerra contra o Irã

Questionado sobre a duração do conflito, o republicano disse que não gostaria que a guerra se prolongasse

02.03.26 14h18

Starmer diz que morte de Khamenei tornará Irã 'implacável' e descarta participar de ofensivas

02.03.26 13h32

Ministro da Defesa de Israel afirma que chefe do Hezbollah agora é um 'alvo para eliminação'

02.03.26 13h22

Reino Unido diz que não está em guerra, após base no Chipre ser atingida por drones do Irã

02.03.26 11h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda