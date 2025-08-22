Capa Jornal Amazônia
Cultura

Lil Nas X é detido em Los Angeles e hospitalizado por possível overdose, diz site

Estadão Conteúdo

Lil Nas X, vencedor de 2 Grammys e famoso mundialmente pela música Old Town Road, foi detido nas ruas de Los Angeles, nos EUA, e levado a um hospital com um possível quadro de overdose, de acordo com o site TMZ. O rapper teria agredido um policial ao ser abordado após denúncias.

Um porta-voz do Departamento de Polícia da cidade confirmou à revista People que os policiais responderam a relatos de "um homem nu na rua" no quarteirão 1100 da Ventura Blvd. pouco antes das 6 horas da manhã da quinta-feira, 21.

Ele foi autuado por agressão ao policial e levado ao hospital.

Em abril, Lil Nas X chegou a ser hospitalizado com um quadro de paralisia facial, mas postou fotos nas redes sociais e tranquilizou os fãs. "Galera, estou bem! Parem de ficar tristes por mim! Em vez disso, sacuda a sua bunda para mim!", disse na época.

Lil Nas X esteve no Brasil em março de 2023 como uma das atrações principais do festival Lollapalooza Brasil. O show virou assunto nas redes sociais, com direito à participação especial de Pabllo Vittar. O cantor também viralizou ao confundir as capivaras de São Paulo com "hamsters gigantes".




