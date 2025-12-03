CPMI do INSS vota sobre convocação de Fábio Luís, filho do presidente Lula

Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode ser convocado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), anunciou a possível chamada de Lulina nessa terça-feira (2), por meio de redes sociais. A ação foi solicitada pelo deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Viana informou que o depoimento de Lulinha será pautado nesta quinta-feira (4). “Cada requerimento será votado individualmente, para que o Brasilveja, com total transparência, como cada parlamentar votou”, escreveu. O senador também disse que “a CPMI não tem lado, não tem medo e não tem dono”.

O requerimento afirma que há possíveis conexões entre o filho do presidente e os operadores do esquema de fraudes. A base do pedido é formada por movimentações financeiras envolvendo a ADS Soluções, parte central dos descontos ilegais em aposentadorias, e duas pessoas ligadas a Lulinha: o coordenador nacional de Tecnologia da Informação do PT, Ricardo Bimbo, e o contador dele, João Muniz Leite.

Conforme o documento, João Muniz Leite recebeu pagamento de Ricardo Bimbo na mesma época em que a ADS Soluções repassou milhões para a Datacore. Apesar da ausência de investigação formal, os autores afirmam que Lulinha deve esclarecer se teve conhecimento das relações financeiras e se a contabilidade foi usada, de alguma forma, por mebros do esquema.