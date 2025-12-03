Capa Jornal Amazônia
CPMI do INSS vota sobre convocação de Fábio Luís, filho do presidente Lula

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social, senador Carlos Viana (Podemos-MG), anunciou a possível chamada de Lulinha, pedido do deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS)

Lívia Ximenes
fonte

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do filho Fábio Luís Lula da Silva (Reprodução)

Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode ser convocado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), anunciou a possível chamada de Lulina nessa terça-feira (2), por meio de redes sociais. A ação foi solicitada pelo deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Viana informou que o depoimento de Lulinha será pautado nesta quinta-feira (4). “Cada requerimento será votado individualmente, para que o Brasilveja, com total transparência, como cada parlamentar votou”, escreveu. O senador também disse que “a CPMI não tem lado, não tem medo e não tem dono”.

O requerimento afirma que há possíveis conexões entre o filho do presidente e os operadores do esquema de fraudes. A base do pedido é formada por movimentações financeiras envolvendo a ADS Soluções, parte central dos descontos ilegais em aposentadorias, e duas pessoas ligadas a Lulinha: o coordenador nacional de Tecnologia da Informação do PT, Ricardo Bimbo, e o contador dele, João Muniz Leite.

Conforme o documento, João Muniz Leite recebeu pagamento de Ricardo Bimbo na mesma época em que a ADS Soluções repassou milhões para a Datacore. Apesar da ausência de investigação formal, os autores afirmam que Lulinha deve esclarecer se teve conhecimento das relações financeiras e se a contabilidade foi usada, de alguma forma, por mebros do esquema.

