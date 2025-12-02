Capa Jornal Amazônia
Ex-coordenador do INSS é preso após 9 horas de depoimento à CPMI

Jucimar Fonseca da Silva foi preso no início da madrugada dessa terça-feira (2) com determinação do presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG)

Lívia Ximenes
Senador Carlos Viana, presidente da CPMI - INSS, e Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador de Pagamentos de Benefícios do INSS (Reprodução / Agência Senado)

O ex-coordenador de Pagamentos de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Jucimar Fonseca da Silva, foi preso no início da madrugada dessa terça-feira (2), após nove horas de depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). A prisão foi em flagrante, determinada à Polícia Legislativa do Senado pelo presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG). Os parlamentares apontam contradições e a recusa de Jucimar em dar explicações.

O ex-coordenador do INSS foi convocado para falar a respeito da liberação, apoiada por ele, de descontos em massa na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. A ação aconteceu mesmo com parecer contrário do Ministério Público. Jucimar foi à CPMI conduzido pela Polícia Legislativa do Senado, visto que se negou a ir às duas convocações anteriores.

“Há mais um ponto que não pode ser ignorado. O depoente que, hoje, diz que não viu irregularidade é o mesmo que faltou duas vezes, apresentou dois atestados e tentou escapar de uma perícia médica do Senado. Quem nada deve, não foge. Quem confia na própria inocência, não evita depoimento. Quem está com a consciência tranquila, não teme a verdade”, afirmou o senador Carlos Viana.

