Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPMI do INSS quer reunião com Mendonça para discutir concessão de habeas corpus a investigados

Estadão Conteúdo

Integrantes da CPMI do INSS querem se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para discutir a concessão de habeas corpus a convocados pelo colegiado. Relator dos processos relacionados aos descontos ilegais a aposentados na Corte, o magistrado tem dado aos investigados o direito de ficar em silêncio diante da comissão e também já impediu depoimentos.

"Eu vou solicitar agenda para que possamos seguir", disse o presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), na sessão desta segunda-feira, 1.º.

Mendonça é alvo de críticas tanto da oposição quanto da base do governo. Os dois lados atribuem às decisões dele a obstrução dos trabalhos.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou o fato de o ministro avocar para si a decisão de concessão de habeas corpus. Segundo ele, esses pedidos deveriam ser sorteados entre os integrantes da Corte.

"O que nós estamos observando é que dá de forma reiterada uma blindagem a alguns nomes. Nós não sabemos qual é o critério que está sendo utilizado. É muito desrespeito com esta Casa dizer que o camarada não precisa nem vir aqui", disse.

Pimenta sustentou que o encontro deveria incluir pelo menos presidente, relator e vice-presidente da CPI do INSS, além dos líderes de governo e oposição.

O senador Izalci Lucas (PL-DF) também criticou as medidas. "Isso destrói a CPI. Qual é o papel da CPI? Ter independência. A gente precisa realmente conversar com o ministro para a gente ter uma atuação melhor."

Nesta segunda-feira, 01, o empresário Sandro Temer de Oliveira prestaria depoimento, mas foi beneficiado por decisão que o autorizou a não comparecer ao colegiado. Ele é apontado como operador da Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo) e da Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP Prev). As entidades são suspeitas de aplicar descontos ilegais a aposentados e pensionistas.

Ele teria comunicado à cúpula da comissão a informação de que estaria disposto a delatar envolvidos no esquema.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

inss

fraudes

cpmi

stf

andré mendonça

concessão/habeas corpus
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Relator do PL Antifacção quer fundo contra crime com taxação de bets

Alessandro Vieira deve ser apresentar relatório até quarta-feira (3)

02.12.25 19h16

Política

Belo Monte: Dino determina liberação de R$ 19 milhões a indígenas

Ministro do STF reconheceu direito dos indígenas aos lucros da usina

02.12.25 19h05

burocracia

Alcolumbre adia sabatina de Messias para vaga no STF

O presidente do Senado atribuiu o adiamento ao fato de o Palácio do Planalto não ter enviado a mensagem de indicação de Messias

02.12.25 17h13

condenada

Relator é contra cassação do mandato de Carla Zambelli na Câmara; líder do PT vai acionar STF

Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu pouco depois de o STF determinar sua prisão, em junho

02.12.25 16h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

ELEIÇÕES 2026

Pesquisa mostra que Lula vence em todos os cenários para 2026; Bolsonaro aparece com maior rejeição

Eduardo (62,6%) e Jair Bolsonaro (60,1%) aparecem com o maior percentual que dizem que "não votariam".

25.11.25 14h43

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda