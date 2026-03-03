Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Estupro coletivo em Copacabana: Universidade suspende por 120 dias aluno suspeito do crime

O caso ocorreu no mês passado e ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias; suspeitos continuam foragidos

Gabrielle Borges
fonte

Imagens mostram suspeitos no prédio. (Reprodução)

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) anunciou a suspensão por 120 dias do estudante Bruno Felipe dos Santos Allegretti, apontado como um dos suspeitos de envolvimento no estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos. O caso ocorreu no mês passado, em um apartamento no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias.

Bruno é estudante do curso de Ciências Ambientais da Unirio. A suspensão de 120 dias foi determinada diretamente pelo reitor da instituição, José da Costa Filho.

Com a decisão, o aluno fica impedido de circular em qualquer área de convivência da universidade, incluindo salas de aula, laboratórios de ensino e pesquisa, bibliotecas, setores de apoio acadêmico e o restaurante universitário.

Universidade repudia ato praticado por aluno

Segundo a universidade, a medida administrativa foi adotada diante da gravidade das acusações que envolvem o aluno, investigado por suposta participação em violência sexual contra uma adolescente de 17 anos em um apartamento no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

image Filho de subsecretário de Direitos Humanos é suspeito de estupro coletivo em Copacabana
Jovem de 18 anos é apontado como foragido em caso de violência sexual contra adolescente de 17 anos no RJ


image Clube de futebol afasta jogador suspeito de estupro coletivo de adolescente em Copacabana
João Gabriel Xavier Berthô é considerado foragido. Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin e Mattheus Verissimo Zoel Martins também são procurados


image Estupro coletivo em Copacabana: veja tudo o que se sabe sobre o caso envolvendo adolescente
Crime aconteceu no dia 31 de janeiro da Zona Sul do Rio de Janeiro; quatro jovens são procurados e um adolescente também é investigado

Na mesma nota, a Unirio reiterou que repudia qualquer forma de violência contra as mulheres e manifestou solidariedade à estudante vítima de violência sexual. A instituição também afirmou que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações do caso.

Colégio Pedro II abre processo para desligar alunos suspeitos de estupro

O Colégio Pedro II informou nesta segunda-feira (2) que dois jovens apontados como suspeitos no caso de estupro coletivo ocorrido na Zona Sul do Rio de Janeiro já haviam sido alvo de advertências e suspensões por comportamento inadequado.

Segundo a instituição, o estudante Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, e um adolescente de 17, ambos matriculados no campus Humaitá II também respondem a processo disciplinar interno por agressão dentro da unidade escolar.

No domingo (1º), a Reitoria e a Direção-Geral do campus informaram a abertura de processo administrativo para o desligamento dos dois estudantes, que são investigados por participação no crime.

O crime

A vítima, uma adolescente de 17 anos, foi convidada por um colega de escola para ir ao apartamento de um amigo dele, na noite de 31 de janeiro, na Rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

image Portal dos Procurados divulgou cartaz dos quatro jovens denunciados e foragidos pelo estupro coletivo. (Divulgação/Disque Denúncia)

No elevador, o jovem avisou que mais colegas estariam no local e sugeriu que fariam “algo diferente”, o que, segundo a vítima, ela recusou desde o começo. No apartamento, ela foi levada para um quarto e, enquanto mantinha relação sexual com o jovem que havia feito o convite, os outros 4 rapazes entraram no cômodo.

A adolescente relatou que os rapazes tiraram a roupa, passaram a beijá-la e tocá-la, forçando-a a praticar sexo oral e a sofrer penetração forçada. Ela afirmou ainda que foi agredida em diversas partes do corpo e tentou sair do quarto, mas foi impedida.

Todos os maiores de idade têm mandados de prisão em aberto e são considerados foragidos. A Justiça também negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de três dos investigados. As autoridades seguem em diligências para localizar os suspeitos e avançar nas investigações.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

estupro coletivo

estupro coletivo em copacabana
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

guerra

Ataque ao Irã foi 'criminoso', diz embaixador do país no Brasil

Nekounam disse ainda que o Irã está pronto para o que chamou de "piores situações possíveis"

02.03.26 14h53

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Ator José Dumont é preso por estupro de vulnerável

A condenação definitiva do artista, de nove anos e quatro meses de reclusão, foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)

03.03.26 22h55

CRIME

Segundo suspeito de participar de estupro coletivo de jovem de 17 anos se entrega à polícia no Rio

Após a repercussão do crime, o estudante João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos, foi afastado do Serrano Football Club, time que atuava no Rio de Janeiro

03.03.26 18h50

BRASIL

Mulher é baleada em frente a igreja durante velório da mãe

Identificada como Amanda Arantes, de 27 anos, a vítima está hospitalizada e tem o quadro de saúde estável

02.03.26 20h54

BRASIL

Depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS é agendado

A presidente do Palmeiras e da Crefisa deve depor na próxima semana, conforme decisão do presidente Carlos Viana (Podemos-MG)

03.03.26 21h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda