Autodeclarado ‘ex-gay’, deputado propõe Dia do Orgulho Hétero

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), autodeclarado “ex-gay”, protocolou um Projeto de Lei (PL) que propõe a criação do Dia Nacional do Orgulho Heterossexual. A ação, realizada nessa terça-feira (2), prevê a celebração da data anualmente no terceiro domingo de dezembro. O PL 6.087/2025 está disponível no site da Câmara dos Deputados.

“Resguardar direitos e garantias aos heterossexuais em nada fere os direitos de nossos irmãos homossexuais e o bom senso e o convívio cidadão exigem que não haja nenhum tipo de preconceito, seja por cor, raça, religião e predileção sexual”, diz o texto. Isidório argumenta que, perante a Lei, todos são iguais e, por isso, “não podemos abrir mão da liberdade religiosa que é outra cláusula constitucional chave para exercício pleno da cidadania”.

O deputado segue justificando que não busca privilegiar heterossexuais sobre a comunidade LGBTQIA+ ou vice-versa, mas, sim, “afirmar que o respeito deve ser universal, evitando interpretações distorcidas e promovendo equilíbrio no espaço social”. Segundo Isidório, se uma ação emergencial não for tomada, ser hétero se tornará contra a legislação: “Se nada for feito em prol de nós, heterossexuais, muito em breve todos teremos vergonha de manifestar a natureza de DEUS, entenda-se HOMEM + MULHER = FILHOS. Se nada for feito agora, em breve devemos nos preocupar sim com a propagação da espécie, pois se nada for feito para impedir, muito em breve tornar-se-á crime ser ou se declarar heterossexual.”