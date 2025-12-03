Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Autodeclarado ‘ex-gay’, deputado propõe Dia do Orgulho Hétero

Nessa terça-feira (2), o Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) protocolou um Projeto de Lei (PL) que prevê a comemoração da data anual no terceiro domingo de dezembro

Lívia Ximenes
fonte

Deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) é autodeclarado "ex-gay" (Reprodução / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), autodeclarado “ex-gay”, protocolou um Projeto de Lei (PL) que propõe a criação do Dia Nacional do Orgulho Heterossexual. A ação, realizada nessa terça-feira (2), prevê a celebração da data anualmente no terceiro domingo de dezembro. O PL 6.087/2025 está disponível no site da Câmara dos Deputados.

VEJA MAIS

image CPMI do INSS vota sobre convocação de Fábio Luís, filho do presidente Lula
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social, senador Carlos Viana (Podemos-MG), anunciou a possível chamada de Lulinha, pedido do deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS)

image PT oficializa pré-candidatura do deputado Paulo Pimenta ao Senado pelo Rio Grande do Sul
A ex-deputada federal Manuela dÁvila estava presente na cerimônia

image Motta diz que relatório da PEC da Segurança deve ser apresentado na próxima semana
Motta afirmou que conversou com o relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE), sobre ao avanço do texto nesta manhã

“Resguardar direitos e garantias aos heterossexuais em nada fere os direitos de nossos irmãos homossexuais e o bom senso e o convívio cidadão exigem que não haja nenhum tipo de preconceito, seja por cor, raça, religião e predileção sexual”, diz o texto. Isidório argumenta que, perante a Lei, todos são iguais e, por isso, “não podemos abrir mão da liberdade religiosa que é outra cláusula constitucional chave para exercício pleno da cidadania”.

O deputado segue justificando que não busca privilegiar heterossexuais sobre a comunidade LGBTQIA+ ou vice-versa, mas, sim, “afirmar que o respeito deve ser universal, evitando interpretações distorcidas e promovendo equilíbrio no espaço social”. Segundo Isidório, se uma ação emergencial não for tomada, ser hétero se tornará contra a legislação: “Se nada for feito em prol de nós, heterossexuais, muito em breve todos teremos vergonha de manifestar a natureza de DEUS, entenda-se HOMEM + MULHER = FILHOS. Se nada for feito agora, em breve devemos nos preocupar sim com a propagação da espécie, pois se nada for feito para impedir, muito em breve tornar-se-á crime ser ou se declarar heterossexual.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia Nacional do Orgulho Heterossexual

deputado propõe Dia do Orgulho Hétero

deputado ex-gay
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

PRA CIMA!

Brasil supera Coreia do Sul e garante a quarta vitória no Mundial feminino de handebol

As brasileiras voltam à quadra na sexta, às 11h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Angola.

03.12.25 16h33

Brasil

Presidente do Inep nega vazamento de questões do Enem

Segundo Manoel Palacios, anulação de três questões foi preventiva

02.12.25 19h29

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Leoa Leona, que atacou invasor, deve retornar ao recinto nesta sexta-feira (5)

A informação foi repassada pela bióloga Marília Maia, do Parque Arruda Câmara (Bica)

04.12.25 8h38

FIM DA OBRIGATORIEDADE

CNH sem autoescola: saiba o que muda com as novas regras aprovadas pelo Contran

Resolução elimina a obrigatoriedade das aulas presenciais e pode reduzir em até 80% o custo para obter a habilitação, segundo o governo federal

03.12.25 22h31

PARALISÇÃO

Ala de caminhoneiros ameaça greve nesta quinta-feira (4); maioria rejeita paralisação

Movimento convocado pela UBC enfrenta resistência de outras entidades, que denunciam possível uso político da paralisação

03.12.25 21h08

FATALIDADE

Homem morre ao dar salto 'mortal' enquanto brincava com filho em praça

Vítima estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão

04.12.25 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda