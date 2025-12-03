Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Passageira agride cobradora durante confusão dentro de ônibus

Durante a briga, a funcionária teve diversos tufos de cabelo arrancados pela mulher

Victoria Rodrigues
fonte

O episódio ocorreu na linha 1145 (Terminal Acesso Norte – Ribeira). (Foto: Reprodução)

Uma cobradora de ônibus foi agredida por uma passageira que estava em um ônibus nesta segunda-feira (1), na Cidade Baixa, em Salvador, na Bahia. A agressora estava voltando de uma praia com trajes de banho e decidiu pegar a linha 1145 (Terminal Acesso Norte – Ribeira), mas não se tem conhecimento até o momento do que poderia ter provocado a briga no transporte público.

Nas filmagens que circulam pelas mídias sociais, é possível ver a passageira, que estava aparentemente sob o efeito de álcool, puxando o cabelo da cobradora enquanto os demais passageiros e o motorista tentavam separar a briga entre as duas mulheres. Após o episódio dentro do transporte público, a passageira relatou que teve muitos fios de cabelos arrancados pela mulher durante a confusão.

Em seguida, a funcionária também compartilhou um vídeo nas mídias sociais comentando sobre a briga no ônibus. "Entrei em uma briga aqui. Uma [xingamento] veio pra cá me bater, me agredir, mas também arranquei cabelo dela", disse a cobradora após o episódio, mostrando alguns tufos de cabelos arrancados.

VEJA MAIS

image Do ônibus ao aplicativo: por que os jovens estão mudando de escolha?
Conectados, exigentes e digitais: os jovens estão repensando a forma de se locomover. Mas o transporte coletivo pode reconquistar essa geração com inovação e conforto

image Homens 'saem no soco' por assento em ônibus e um acaba preso pela PM
Briga violenta foi registrada por passageiros; agressor, com passagens por tentativa de homicídio, foi detido pela PMDF

image Adolescente tem o olho perfurado em confusão em ônibus
Jovem de 14 anos quase perdeu a visão e precisou passar por cirurgia que durou cerca de 4 horas

Nota do Sindicato dos Rodoviários

Em um comunicado oficial emitido pelo Sindicato dos Rodoviários, foi informado que eles prestaram apoio à cobradora e também solicitaram ao Comandante-Geral da Polícia Militar a ampliação do policiamento em pontos de ônibus da região no verão. "O sindicato irá cobrar rigor das autoridades para que a agressora não saia impune, como infelizmente ocorre em muitos casos de violência contra a categoria rodoviária", escreveu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

briga

confusão

passageira

cobradora

sindicato dos rodoviários
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

PRA CIMA!

Brasil supera Coreia do Sul e garante a quarta vitória no Mundial feminino de handebol

As brasileiras voltam à quadra na sexta, às 11h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Angola.

03.12.25 16h33

Brasil

Presidente do Inep nega vazamento de questões do Enem

Segundo Manoel Palacios, anulação de três questões foi preventiva

02.12.25 19h29

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Leoa Leona, que atacou invasor, deve retornar ao recinto nesta sexta-feira (5)

A informação foi repassada pela bióloga Marília Maia, do Parque Arruda Câmara (Bica)

04.12.25 8h38

FIM DA OBRIGATORIEDADE

CNH sem autoescola: saiba o que muda com as novas regras aprovadas pelo Contran

Resolução elimina a obrigatoriedade das aulas presenciais e pode reduzir em até 80% o custo para obter a habilitação, segundo o governo federal

03.12.25 22h31

PARALISÇÃO

Ala de caminhoneiros ameaça greve nesta quinta-feira (4); maioria rejeita paralisação

Movimento convocado pela UBC enfrenta resistência de outras entidades, que denunciam possível uso político da paralisação

03.12.25 21h08

FATALIDADE

Homem morre ao dar salto 'mortal' enquanto brincava com filho em praça

Vítima estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão

04.12.25 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda