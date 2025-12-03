Passageira agride cobradora durante confusão dentro de ônibus

Uma cobradora de ônibus foi agredida por uma passageira que estava em um ônibus nesta segunda-feira (1), na Cidade Baixa, em Salvador, na Bahia. A agressora estava voltando de uma praia com trajes de banho e decidiu pegar a linha 1145 (Terminal Acesso Norte – Ribeira), mas não se tem conhecimento até o momento do que poderia ter provocado a briga no transporte público.

Nas filmagens que circulam pelas mídias sociais, é possível ver a passageira, que estava aparentemente sob o efeito de álcool, puxando o cabelo da cobradora enquanto os demais passageiros e o motorista tentavam separar a briga entre as duas mulheres. Após o episódio dentro do transporte público, a passageira relatou que teve muitos fios de cabelos arrancados pela mulher durante a confusão.

Em seguida, a funcionária também compartilhou um vídeo nas mídias sociais comentando sobre a briga no ônibus. "Entrei em uma briga aqui. Uma [xingamento] veio pra cá me bater, me agredir, mas também arranquei cabelo dela", disse a cobradora após o episódio, mostrando alguns tufos de cabelos arrancados.

VEJA MAIS

Nota do Sindicato dos Rodoviários

Em um comunicado oficial emitido pelo Sindicato dos Rodoviários, foi informado que eles prestaram apoio à cobradora e também solicitaram ao Comandante-Geral da Polícia Militar a ampliação do policiamento em pontos de ônibus da região no verão. "O sindicato irá cobrar rigor das autoridades para que a agressora não saia impune, como infelizmente ocorre em muitos casos de violência contra a categoria rodoviária", escreveu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)