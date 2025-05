Homens 'saem no soco' por assento em ônibus e um acaba preso pela PM

Uma confusão dentro de um ônibus da linha 517, que faz o trajeto Sobradinho II – W3 Norte e Sul, no Distrito Federal, terminou em pancadaria e prisão. A briga aconteceu na tarde da última sexta-feira (23) e foi registrada por passageiros, que filmaram o momento em que dois homens trocam socos, chutes e vão ao chão no interior do coletivo. Segundo testemunhas, a motivação teria sido um assento preferencial.

As imagens foram divulgadas pela página @portal_ns2_sobradinho no Instagram. Enquanto os agressores se enfrentam, é possível ouvir gritos de outros passageiros pedindo ajuda. Uma mulher chega a dizer: "Ele tá drogado, véi". O motorista do ônibus tenta intervir para separar os envolvidos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e abordou um dos agressores às margens da DF-003, no Lago Norte. O homem estava sem camisa, visivelmente alterado e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de contenção. Ele foi algemado e levado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

De acordo com a PMDF, a vítima da agressão, um homem de 34 anos, relatou que tentou intervir após perceber atitudes constrangedoras de um passageiro embriagado que incomodava os demais usuários. O agressor, de 21 anos, teria se irritado com a intervenção e partiu para cima dele.

Ainda segundo a polícia, o autor da agressão já tem diversas passagens por tentativa de homicídio e estava em liberdade provisória. Durante a abordagem, ele proferiu ofensas e fez gestos obscenos aos policiais, recusando-se a colaborar.