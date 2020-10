VÍDEO: motorista e vendedor ambulante partem para briga em ônibus

Uma briga entre o motorista de um ônibus e um vendedor ambulante assustou os passageiros do coletivo que faz a linha Ipanema/Centro, em Santarém, no oeste paraense. Por volta das 11h30 deste sábado (24), a confusão teve início na travessa Professor Carvalho, ao lado do Mercadão 2000.

De acordo com testemunhas, um vendedor ambulante subiu no coletivo junto com outros passageiros e iniciou vendas de produtos dentro do ônibus. O condutor do veículo, então, pediu que o vendedor descesse do veículo, mas recebeu uma negativa. A identidade dos envolvidos é desconhecida.

Neste momento, de acordo com testemunhas, o motorista e o homem travaram uma luta corporal e deixaram os passageiros em pânico. Após a confusão dentro do coletivo, o ambulante ainda teria se envolvido em outra confusão, desta vez na área de um mercado chamado Mercadão 2000.

Por conta dos ferimentos sofridos durante a briga, o motorista do ônibus se dirigiu para a Seccional Urbana de Santarém, para denunciar o ambulante. Ainda segundo os passageiros, o ambulante já teria, em outra ocasião, cuspido no rosto do motorista.