Perícia acha sangue em prédio onde empresário sumiu em Cravinhos (SP)

A Polícia Civil identificou vestígios de sangue em uma empresa de Cravinhos, no interior de São Paulo, onde o empresário Nelson Francisco Carreira Filho, de 45 anos, esteve pouco antes de desaparecer no dia 16 de maio. As marcas foram localizadas em uma mangueira, um rodo e no ralo do estabelecimento. A principal linha de investigação aponta que a vítima foi assassinada a tiros no local e o corpo descartado em um rio próximo a Miguelópolis (SP). As informações são do G1 de Ribeirão e Franca.

Segundo o delegado Sebastião Picinato, os responsáveis pela empresa teriam aplicado uma camada de tinta epóxi no piso para ocultar os vestígios. Contudo, durante a perícia com luminol, foi possível detectar traços de substância hematoide em pontos específicos do imóvel. "Não há dúvidas de que o homicídio ocorreu dentro da fábrica", afirmou.

Na noite anterior, os peritos contaram com apoio da CPFL, que interrompeu o fornecimento de energia na rua para que o exame fosse feito em total escuridão, condição que potencializa a eficácia do luminol.

VEJA MAIS

Prisões e mandados aprofundam investigações

A Justiça decretou nesta terça-feira (27) a prisão temporária de três suspeitos: Marlon Couto Paula Junior, proprietário da empresa, Tadeu Almeida Silva e Marcela Silva de Almeida, esposa de Marlon.

As investigações indicam que Marlon cometeu o homicídio e descartou o corpo no rio. Tadeu teria presenciado o crime, ajudado a ocultar o cadáver e levado o veículo da vítima até a capital paulista. Já Marcela teria acompanhado o marido até São Paulo para buscar Tadeu após o crime.

Além das prisões, foram expedidos seis mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a Tadeu, incluindo escritórios, residência e um sítio.

O delegado informou ainda que a motivação do crime seria um conflito financeiro entre os envolvidos.

A defesa de Tadeu, representada pelo advogado Rodrigo Savério, confirmou que ele confessou ter presenciado o homicídio, ajudado na ocultação do corpo e levado o carro da vítima até São Paulo. A polícia também identificou imagens de câmeras de segurança na zona Norte da capital, onde Tadeu, segundo a defesa, aparece usando o boné da vítima nas imediações do local onde o veículo foi abandonado.

O advogado de Marlon, Nathan Castelo Branco, afirmou que seu cliente está em viagem de negócios e pretende se apresentar à polícia para prestar esclarecimentos.

Nelson foi visto pela última vez no dia 16, após deixar a capital paulista e seguir até Cravinhos para uma reunião, encerrada às 14h20. Segundo relato da esposa, o último contato com o empresário ocorreu pouco antes, às 12h57. Ela continuou enviando mensagens, mas não obteve resposta.

Após o desaparecimento, o veículo de Nelson foi captado por câmeras de pedágio no interior do estado, mas não foi possível identificar quem dirigia devido aos vidros escuros. Mais tarde, por volta das 19h09, o carro foi flagrado por câmeras na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na zona Norte de São Paulo, onde foi abandonado na Rua Clara de Oliveira.

O automóvel foi localizado pela polícia na manhã seguinte, sem sinais de arrombamento ou roubo de pertences, conforme informou a família.