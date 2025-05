VÍDEO: Cavalos são vistos circulando em hospital no Rio de Janeiro

Dois cavalos foram flagrados circulando pelos corredoredores do Hospital Francisco Limongi, em Trajano de Moraes, na região serrana do Rio de Janeiro, na última terça-feira (28/05).

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou o exato momento em que uma pessoa abre a porta de um quarto do e dá de cara com os animais soltos andando no hospital.

Veja o vídeo:

Mesmo funcionários e pacientes tendo se assustado, ninguém ficou ferido. Os cavalos foram retirados do local pouco tempo depois e a direção do local prometeu reforços na segurança do hospital.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.