Cavalo quebra porta de consultório odontológico a coices; vídeo

Um cavalo quebrou as portas de vidro de uma clínica odontológica a coices na manhã deste domingo (4), em São Luís do Piauí, município no Piauí. A cena inusitada foi gravada pelas câmeras de segurança do local. Assista:

Nas imagens, é possível ver o momento em que o animal parece estar encarando o próprio reflexo na porta de vidro, onde encosta a face. Em seguida, o cavalo se vira e começa a chutar várias vezes a entrada do local.

Com a força dos coices, o reboco da parede quebra e a porta cai e estilhaça. Após quebrar a porta, o animal vai embora, sem entrar no consultório.

Em um vídeo gravado, a dentista Conceição Sousa contou que estava em casa descansando quando recebeu da mãe a notícia do "ataque" a sua clínica.

“Eu estava dormindo bem tranquila com meu marido e minha mãe simplesmente me chamou, porque a vizinha tinha chamado ela, que o cavalo simplesmente resolveu quebrar o vidro do meu consultório. Eu acho que ele estava sentindo muita dor de dente e hoje era domingo e não podia ser atendido, então ele resolveu quebrar o vidro. Olha o tamanho do prejuízo, quebrou tudo. Arrancou um pedaço da parede. Se revoltou bastante com a vida. Acho que ele estava com muita dor de dente" disse a dentista.

Ao g1, a profissional da saúde falou ainda que o dono do animal já foi informado do incidente, mas disse que não tem condições de arcar com o prejuízo financeiro.

“Há dois dias a prefeitura daqui lançou um aviso que não se poderia criar animais soltos nas vias públicas. Ele falou que ia amarrar o cavalo e depois ia vender. Mas quem vai ficar com o prejuízo, em torno de R$ 3 mil, vai ser eu”, lamentou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)