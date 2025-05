Homens com fuzis invadem agência bancária, fazem reféns e explodem caixas eletrônicos

Um grupo armado com fuzis invadiu uma agência bancária na noite de quinta-feira (29), fez sete clientes reféns e destruiu caixas eletrônicos. O caso ocorreu em Carolina, no sul do Maranhão. Ainda não há confirmação se alguma quantia em dinheiro foi levada.

Conforme a Polícia Militar, o grupo usou explosivos para destruir os caixas eletrônicos e fugiu logo em seguida, levando os clientes da agência. Os reféns somente foram liberados na saída da cidade. O assalto aconteceu por volta das 22h30 e durou cerca de 20 minutos. No momento do ataque, a agência bancária se preparava para o pagamento de aposentados, pensionistas e servidores públicos estaduais e municipais.

De acordo com testemunhas, os clientes entraram em pânico durante a ação criminosa, que foi marcada pela extrema violência. Segundo a polícia, os suspeitos estavam com fuzis e metralhadoras, além de utilizarem ao menos dois veículos, que foram incendiados após a fuga.

Equipes da Polícia Militar, com apoio de um helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA), realizam buscas em áreas próximas. A suspeita é de que o grupo armado tenha fugido por estradas de terra e usado embarcações para atravessar o rio Tocantins, saindo do estado. A Polícia Civil investiga o caso.