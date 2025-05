Elenco de 'Superman' avisa que virá ao Brasil para divulgar filme

O Brasil está oficialmente na rota dos super-heróis. A Warner Bros. confirmou que o elenco de Superman, novo filme do universo DC, fará uma parada no Rio de Janeiro como parte da turnê global de divulgação do longa, que estreia no dia 10 de julho.

O ator David Corenswet, que dá vida ao novo Superman, chegará à cidade acompanhado de Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), do diretor e roteirista James Gunn e do produtor Peter Safran. O grupo desembarca na capital carioca no dia 23 de junho e vai cumprir uma série de compromissos com imprensa e fãs até o dia seguinte.

E quem passar pela orla de Copacabana já pode começar a procurar sinais da presença do herói. A partir desta quinta-feira, 29, uma intervenção especial na Avenida Atlântica, na altura dos postos QC1 e QC2, promete antecipar o clima do evento e despertar a curiosidade de quem estiver na região.

O novo filme de Superman

Superman marca o pontapé inicial do novo universo cinematográfico da DC, agora sob a liderança de James Gunn, conhecido por seu trabalho em Guardiões da Galáxia e O Esquadrão Suicida. Segundo ele, o filme aposta em uma abordagem mais sensível do personagem, valorizando a compaixão e a esperança, sem abrir mão da ação e do humor.

O filme mostrará o personagem-título ainda se estabelecendo num mundo que já conta com outros super-heróis. Apesar de ser um recomeço para o universo da DC nos cinemas, o longa não será uma história de origem.

O elenco de Superman conta ainda com Nathan Fillion, Skyler Gisondo, Isabela Merced, Frank Grillo, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince, Anthony Carrigan, Sean Gunn, Milly Alcock e Neva Howell.

