Vídeo: jogador de futebol é perseguido e assassinado após defender esposa de assédio

O jogador de futebol, Ezequias Júnior Vieira dos Santos, de 19 anos, teria sido assassinado após defender a sua esposa de um caso de assédio. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e o vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o carro em que ele estava sendo levado ao hospital é emparelhado por uma moto, então alguns disparos são realizados na noite da última quarta-feira (22/05).

O caso começou numa quadra da Avenida Cosme Ferreira, no bairro Distrito Industrial II, na Zona Leste de Manaus. O jogador manauara e a esposa estavam no local, em que ele estava participando de uma partida, enquanto ela acompanhava na torcida.

A esposa de Ezequias contou à polícia que eles estavam numa quadra de um conjunto habitacional, quando um homem começou a assediá-la. Mesmo estando no jogo, o marido percebeu a situação, então foi tirar satisfação com um dos suspeitos do possível assassinato. Por conta disso os dois começaram a discutir. O que parecia ter terminado ali mesmo, teve um final trágico. Isso porque o suspeito teria ido até a casa do pai para pegar uma arma. Quando ele retornou ao local da partida, efetuou diversos disparos contra o jogador.

Algumas pessoas chegaram a ajudar Ezequias e o colocaram dentro de um carro para ele ser levado ao pronto-socorro. Acontece que o veículo que socorria o jovem foi perseguido pelo suspeito na condução da moto, enquanto uma mulher estava na garupa. Quando o suspeito consegue ficar ao lado do carro, outros disparos são efetuados em direção ao atleta.

Por conta dos ferimentos, Ezequias não resistiu e morreu ao chegar na unidade de saúde. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Onde Ezequias Júnior jogou?

Atualmente, o atleta pertencia ao Fast Clube-AM, atuando no time sub-20. Ele também teve passagem pelo Manaus FC.

Nas redes sociais, os times emitiram nota em solidariedade ao ocorrido, assim como os amigos e familiares de Ezequias.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)