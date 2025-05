Casal de idosos é encontrado morto dentro de casa em Itaituba; polícia investiga o caso

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro da própria residência na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará, na tarde desta terça-feira (27). O caso foi registrado na 29ª Rua, entre a Travessa São José e a João Pessoa, no bairro Bom Remédio. As primeiras informações colhidas pela polícia apontam para um caso de feminicídio seguido de suicídio. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são apuradas pela Polícia Civil.

As vítimas foram identificadas como Maria Helena Cordeiro da Silva, de 69 anos, e Domingos Alves da Silva, de 84 anos. De acordo com a delegada Ranely Cruz, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Itaituba, foram os filhos do casal que, ao estranharem o silêncio incomum da mãe durante o dia, decidiram ir até a casa da família por volta das 17h. Lá, se depararam com os corpos dos pais.

“Maria Helena era uma pessoa ativa, que costumava dormir tarde. Como não respondeu ao longo do dia, os filhos foram verificar e encontraram a cena do crime”, relatou a delegada.

A Polícia Militar foi acionada para isolar o local até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizou os procedimentos de praxe. Durante a perícia, um machado foi encontrado no interior da residência. O objeto é apontado como o possível instrumento usado no crime.

“Esse objeto é apontado como o provável instrumento utilizado no crime. O resultado dos exames periciais deverá confirmar ou descartar essa hipótese”, explicou Ranely Cruz.