Acidente entre caminhonetes deixa dois feridos em Itaituba

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (28), no cruzamento da 23ª Rua com a travessa Lauro Sodré, em Itaituba, sudoeste do Pará. A colisão envolveu duas caminhonetes: uma Hilux branca, que teria invadido a preferencial, e uma D20.

Com o impacto, duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas ao Hospital Regional por equipes de resgate, segundo o site Giro Portal. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

O Corpo de Bombeiros, agentes do Departamento de Trânsito (Detran) e o serviço de guincho estiveram no local para prestar atendimento, organizar o trânsito e remover os veículos envolvidos. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.