Dois homens são presos e um terceiro é baleado durante operação na ‘Vila do Rato’, em Marabá

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de entorpecentes na Vila Canaã, conhecida como “Vila do Rato”, na Marabá Pioneira, em Marabá, no sudeste paraense, nesta quarta-feira (28). Os presos foram identificados como André Amaro Nascimento, conhecido como “Tripinha”, e Maycon Patricio Rocha. Durante a ação, um terceiro suspeito foi baleado e conseguiu fugir para uma área de mata. As diligências seguem em andamento para localizá-lo.

A intervenção policial começou por volta das 11h30, quando uma guarnição do 1º Batalhão de Missões Especiais (BME) realizava patrulhamento tático na área, atendendo a denúncias da população sobre atividades criminosas na região.

Segundo o major Teixeira, comandante do BME, os policiais avistaram quatro indivíduos que correram ao perceberem a aproximação da viatura. “Esse grupo de jovens correu e, quando nós conseguimos nos aproximar, um deles disparou contra a equipe policial. Houve um imediato revide e ele encontra-se ferido em área de mata, nós não conseguimos localizá-lo até o momento”, explicou o major em entrevista ao Correio de Carajás.

Contra André havia mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio. Com ele, os policiais encontraram uma bolsa e uma sacola contendo diferentes tipos de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 78 papelotes de maconha e mais 436 gramas da mesma substância, 36 gramas de cocaína e 16 papelotes do mesmo entorpecente, além de 33 petecas de crack e 75 gramas da droga.

Maycon foi localizado posteriormente, na avenida Getúlio Vargas, após apoio de outras viaturas. Ambos foram conduzidos à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que investiga o caso.

Na delegacia, André tentou fornecer uma identidade falsa. “Fizemos a busca policial, junto com os companheiros da Polícia Civil, e localizamos a verdadeira identidade. Ele tem mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes e por um homicídio que ocorreu na orla da cidade (Orla Sebastião Miranda, na Marabá Pioneira)”, afirmou o major Teixeira.

O militar destacou ainda o histórico de periculosidade de André. “Ele estava envolvido com os bandidos da ‘Vila do Rato’, comercializando drogas, trabalhando no mundo do crime”, disse.