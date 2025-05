Corpos de casal de idosos encontrados mortos em Itaituba são sepultados nesta quarta-feira (28)

Foram sepultados nesta quarta-feira (28) os corpos de Maria Helena Cordeiro da Silva, de 69 anos, e Domingos Alves da Silva, de 84, casal de idosos encontrado morto dentro da própria residência em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso, segundo a Polícia Civil, foi registrado como possível feminicídio seguido de suicídio.

As vítimas foram encontradas por volta das 17h da terça-feira (27), na casa onde viviam, localizada na 29ª Rua, entre a travessa São José e a João Pessoa, no bairro Bom Remédio. De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta que Domingos teria matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida. No entanto, as circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas.

A delegada Ranely Cruz, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Itaituba, informou que os filhos do casal decidiram ir até a residência após estranharem o silêncio incomum da mãe, que era uma pessoa ativa e não havia dado sinais durante o dia.

“Maria Helena era uma pessoa ativa, que costumava dormir tarde. Como não respondeu ao longo do dia, os filhos foram verificar e encontraram a cena do crime”, relatou a delegada.

A Polícia Militar foi acionada para isolar o local até a chegada da equipe da Polícia Científica responsável pela remoção dos corpos e pelos procedimentos periciais. Durante a perícia, um machado foi encontrado no interior da casa e é apontado como o possível instrumento usado no crime.

“Esse objeto é apontado como o provável instrumento utilizado no crime. O resultado dos exames periciais deverá confirmar ou descartar essa hipótese”, explicou Ranely Cruz.