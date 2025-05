Suspeito de envolvimento na morte de PM é preso em Santa Izabel do Pará

Um dos suspeitos de envolvimento na morte de Lucas da Silva Monteiro, Cabo da Polícia Militar baleado em uma ação em Santa Izabel do Pará, foi localizado e preso pela Polícia Civil, no nordeste do Pará. A ação para capturar o investigado ocorreu na manhã desta terça-feira (27), em uma residência no bairro Sagrada Família, no município onde o crime ocorreu.

“A Polícia Civil informa que um dos suspeitos foi identificado e preso em flagrante por homicídio qualificado. Equipes da delegacia de Santa Izabel trabalham para identificar e localizar os demais envolvidos no crime”, comunicou a Polícia Civil em nota.

A prisão em flagrante foi realizada por agentes da 12ª Seccional Urbana de Santa Izabel do Pará, que foram até o endereço onde o investigado estava escondido. Por medida de segurança, o preso foi conduzido à 12ª Seccional Urbana de Castanhal, onde foram adotados todos os procedimentos legais cabíveis.

Morte

O policial militar Lucas da Silva Monteiro foi morto a tiros na noite de segunda-feira (26), durante uma operação na localidade conhecida como invasão do Tatu, no bairro Florestal, em Santa Izabel do Pará.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, o CB Lucas integrava uma guarnição que atuava em uma operação no município. No momento em que a equipe policial abordava um veículo suspeito, os ocupantes do carro reagiram com disparos de arma de fogo contra os militares. O cabo Lucas foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram logo após o ataque.