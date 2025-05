Dupla armada faz família de secretário de Igarapé-Miri refém após tentativa de assalto

Um homem foi preso e um adolescente apreendido após uma crise com refém na cidade de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. A situação ocorreu na madrugada de terça-feira (27), quando um casal e duas crianças, de um e dois anos, foram mantidos pelos suspeitos dentro da própria casa sob ameaça de arma de fogo.

“A Polícia Civil informa que um suspeito foi preso em flagrante por roubo, uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de roubo, uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima”, comunicou a PC.

Ainda segundo a nota, a “ação foi frustrada por equipes da Polícia Civil e Polícia Militar”. “Após negociações, os suspeitos se entregaram. Uma arma de fogo foi apreendida. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Igarapé-Miri”, finalizou a PC.

Segundo as informações iniciais, os suspeitos teriam entrado na residência onde o casal estava com as crianças em uma tentativa de assalto. As crianças seriam filhas de Moabe Roberto, secretário municipal de Assistência Social de Igarapé Miri. Os dois adultos vítimas também são familiares do secretário e estariam no imóvel tomando conta das crianças.

Durante a crise com reféns, os suspeitos teriam exigido a presença da imprensa e de familiares para se entregarem. Além disso, teriam feito ameaças caso as solicitações não fossem cumpridas pelos policiais. Após horas de negociação, a dupla se entregou e foi encaminhada para a delegacia do município, onde passou pelos procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da prefeitura da cidade e aguarda o retorno. Além disso, também tenta contato com o secretário municipal. O espaço segue aberto.