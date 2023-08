Homem é morto a tiros e tem casa pichada por supostos membros de facção criminosa, em Tucumã

​Joenivam Silva Pereira, de idade desconhecida, foi morto com tiros na cabeça na madrugada desta terça-feira (15), em Tucumã, no sul do Pará. Nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta matéria. O crime ocorreu dentro da residência da vítima na rua Tamareira, no setor Palmeira I, e ainda é um mistério para as autoridades. O corpo de Joenivam foi encontrado jogado ao chão. Ao redor do cadáver, tudo estava revirado, como mostram imagens que circulam nas redes sociais.

Nas paredes do imóvel e também na geladeira, a polícia encontrou pichações que teriam sido feitas pelos assassinos e supostos ​integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo informações do site Fato Regional, fa​miliares do homem relataram à Polícia Civil que ele trabalhava em garimpos. Porém as investigações apontam para um suposto envolvimento com o tráfico de drogas, como apurou também o site. Para a polícia, as pichações podem indicar ainda um possível conflito entre grupos criminosos que atuam na região.

A Polícia Civil do Pará vai investigar o caso na tentativa de esclarecer a verdadeira motivação, bem como a autoria do homicídio. Informações que ajudem no trabalho das autoridades policiais podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não precisa se identificar.