Maranhense suspeito de executar adolescentes em Parauapebas é preso

Luciano Ribeiro Nunes foi preso preventivamente, na manhã desta quarta-feira (26), em Parauapebas, sudeste do Pará, suspeito de matar dois adolescentes. Além dele, outros dois homens já foram detidos pelo caso. O crime ocorreu há cinco meses, em fevereiro deste ano. As vítimas foram Maycon Luan Alves, de 15 anos, e Maylson Gomes Castro, de 16 anos. Para a polícia, a motivação do crime seria uma rixa entre facções rivais, isso porque os suspeitos seriam membros Comando Vermelho, com forte atuação criminosa nos bairros Liberdade I e II. Com informações do Correio de Carajás.

Nascido em Imperatriz, no Maranhão, Nunes teria assassinado a tiros os adolescentes às margens do Rio Parauapebas, no Bairro Monte Claros. A prisão foi efetuada pela equipe de investigação de homicídios e entorpecentes, da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Luciano responde a outros processos criminais, sendo eles por tráfico de drogas.

Segundo testemunhas, Maycon e Maylson saíram de uma casa de festas localizada no bairro Vila Rica, por volta das 6h30 de 27 de fevereiro, em um veículo de aluguel por aplicativo, mas foram interceptados, retirados do carro e colocados em um automóvel VW Gol, prata. Em seguida, o automóvel teria arrancado em alta velocidade e desaparecido.

A situação foi comunicada à Polícia Civil e equipes iniciaram as investigações. Os corpos das vítimas foram encontrados no final da tarde do outro dia, dia 28, por dois homens que haviam ido pescar no rio. Os cadáveres estavam em uma área de mata, num lugar de difícil acesso.

Outros presos no caso

Dois dias após o crime, Daniel da Silva e Wanderson Barbosa Coelho foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, sendo autuados ainda em flagrante. No bairro Liberdade, foi encontrado o carro usado no sequestro, em posse de Daniel. Com Wanderson, foi encontrado um revólver calibre 38 municiado, que possivelmente foi utilizado para matar os adolescentes.

Lucas Abreu Lima, 22 anos, o “Fuzileiro”, que era suspeito, possivelmente, entrou em um confronto com a Polícia Militar e foi morto na ação. O nome dele não está entre os suspeitos citados no mandado de prisão expedido contra Luciano. A polícia procura, ainda, Dimiclife Gonçalves Bizerra, de 34 anos, também suspeito de envolvimento. A investigação aponta, conforme depoimentos dos familiares das vítimas, que elas possuíam vinculação à facção criminosa PCC.