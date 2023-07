Mais dois suspeitos de envolvimento em duplo homicídio são presos em Parauapebas

Mais dois suspeitos de envolvimento nas mortes dos jovens Álvaro Sousa de Oliveira e Vitor William Gomes de Sousa, o “De Menor”, foram presos pela Polícia Civil em Parauapebas, no sudeste paraense. Luan Silva da Costa e Nilson Sousa Matos foram presos nesta quarta-feira (19). Na terça-feira (18), Maelson Carlos dos Santos Rocha também foi capturado.

Além do duplo homicídio, eles também são acusados de atentar contra a vida de Anderson José Silva. Os crimes ocorreram na madrugada de terça-feira (18). Uma motocicleta também foi apreendida com o trio, bem como uma pequena quantidade de maconha que estava em posse dos suspeitos. A polícia ainda não forneceu detalhes sobre qual pode ter sido a motivação para os crimes.

Testemunhas contaram à polícia que as vítimas estavam sentadas em frente a um estabelecimento localizado na rua Sol Poente, no bairro da Paz, quando foram surpreendidas, por volta das 4 horas, com diversos disparos efetuados por dois homens em uma motocicleta.

Anderson sobreviveu e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas Vitor e Álvaro morreram no local, devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo informações das equipes de investigação da Delegacia de Homicídios e da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, Maelson estaria conduzindo a moto no momento do crime enquanto Luan, que ocupava a garupa do veículo, realizou os disparos.

As prisões aconteceram em diferentes momentos e locais. Maelson Carlos foi preso na terça-feira (18), na rua Ângela Diniz, no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Já na manhã desta quarta-feira (19), após horas de campana, a equipe da Divisão de Homicídios conseguiu prender​ Nilson Sousa e Luan Silva, na rua Monteiro Lobato, também no bairro da Paz.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer os detalhes do crime e identificar outros possíveis envolvidos na ação. Os suspeitos detidos estão à disposição da Justiça para os procedimentos legais.