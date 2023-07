Dois homens morrem e um fica ferido após disparos de arma de fogo em Parauapebas

​Álvaro Sousa de Oliveira e Vitor William Gomes de Sousa, conhecido como “De Menor”, foram assassinados a tiros na madrugada desta terça-feira (18), em Parauapebas, no sudeste paraense. Um terceiro rapaz, identificado como Anderson José da Silva, também foi alvejado, mas sobreviveu. A Polícia Civil está investigando o caso e ainda não divulgou informações sobre as circunstâncias do ocorrido. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.​​

O caso ocorreu por volta das 4h, na rua Sol Poente, localizada no bairro da Paz. De acordo com o relatório da Polícia Militar obtido pelo site Correio de Carajás, a guarnição responsável por atender a ocorrência encontrou “De Menor” já sem vida na calçada da via pública. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para a remoção do corpo e a perícia.

Curiosos que estavam no local relataram aos policiais que Anderson e Álvaro haviam sido socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). Posteriormente, a PM foi informada que Álvaro não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto Anderson está fora de perigo.

Informações que ajudem a polícia a identificar e localizar os autores do crime podem ser repassadas ao 181 (Disque-Denúncia). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.