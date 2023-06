Foragido por roubo e cárcere privado no Pará é preso em Curitiba (PR)

Nesta quarta-feira, 28, um homem foi preso pela Polícia Civil do Pará (PC) na cidade de Curitiba, no Paraná, por crimes cometidos no distrito paraense de Mosqueiro em fevereiro do ano passado. Ele não teve a identidade divulgada, mas estava foragido por roubo, cárcere privado e uso ilegal de arma de fogo.

A prisão aconteceu por meio da "Operação Titã", deflagrada pela PC, dando cumprimento ao mandado de prisão na manhã desta quarta-feira. Ele é investigado pelo roubo a uma residência, cárcere privado das vítimas que permaneceram amarradas durante a ação e utilização de arma de fogo, na ilha de Mosqueiro.

“A prisão deste membro da associação criminosa representa um trabalho na repressão e combate ao crime de roubo com restrição da liberdade da família, os quais são meta de combate da Polícia Civil do Estado do Pará”, destaca o delegado Heitor Magno, titular da Delegacia de Mosqueiro.

O crime ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2022, cometido por três homens. Na ocasião, os suspeitos roubaram bens e valores das vítimas. A Polícia diz que foram realizadas inúmeras diligências no ano de 2022 no intuito de investigar e dar cumprimento ao mandado de prisão, mas o suspeito mudou de endereço por várias vezes, dificultando a ação da equipe policial.

A equipe de investigação identificou e localizou o atual endereço do investigado na cidade de Curitiba (PR). Uma equipe se deslocou até a cidade e, com o apoio da Polícia Civil do Estado do Paraná, deu cumprimento ao mandado de prisão.

O preso será recambiado para a capital paraense conforme solicitação judicial.