Dependente química é encontrada morta com golpes na cabeça em quitinete em Ananindeua

Uma mulher foi encontrada morta no bairro do Paar, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, nesta quarta-feira (28). Ela recebeu golpes na cabeça, desferidos por alguém que usou um instrumento contundente. A vítima foi identificada apenas como “Neguinha”.

Moradores acionaram o Centro Integrado de Operações (Ciop) depois de encontrarem o corpo da vítima em uma vila de quitinete. Segundo as primeiras informações repassadas aos policiais, “Neguinha” era dependente química.

Além dos policiais civis e militares, peritos criminais da Polícia Científica também estiveram na cena do crime. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso. A Polícia Científica foi acionada para realização dos procedimentos cabíveis. Diligências são realizadas para identificar a vítima e a autoria do crime.