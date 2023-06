Funcionários de funerária salvam caixões durante incêndio em residência vizinha, no Marajó

Um incêndio investigado como criminoso destruiu uma casa durante a madrugada desta quarta-feira (28), em Portel, na Região de Integração do Marajó. Funcionários de uma funerária vizinha à residência ficaram com medo do fogo se alastrar e retiraram os caixões de madeira de dentro do estabelecimente. De acordo com o site Notícia Marajó, que divulgou o caso, a Polícia Militar acredita que o incêndio seja criminoso. Incousive, a PM prendeu um suspeito identificado como Sharley Oliveira.

O fogo atingiu a casa na avenida Magalhães Barata. O responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, explicou que a guarnição foi, inicialmente, para isolar o local e prestar apoio aos moradores.

Na coleta de informações, os militares identificaram que o fogo poderia ter sido ateado de maneira criminosa e foram informados de que o suspeito estava no local e com o braço baleado.

Sharley foi abordado e teria relatado aos policiais que tinha ateado fogo na casa em protesto contra uma concessionária de energia elétrica, que o teria deixado sem luz.

O suspeito também teria informado aos policiais que havia sido baleado no braço por seguranças particulares, mas não soube informar o motivo. Não há informações sobre quem seriam esses seguranças citados pelos suspeito. O homem foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.