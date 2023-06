Homem é morto a tiros na frente do filho no Jurunas, em Belém

​Um homem identificado como Lucivaldo Carvalho Mota, 56 anos, foi morto a tiros na frente do filho, um menino de oito anos, no início da tarde deste domingo (18), na rua dos Tamoios, bairro do Jurunas, em Belém. A criança não se feriu, mas ficou em estado de choque. Ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Divisão de Homicídios.

As primeiras informações apuradas pelas autoridades policiais que estiveram no local do ocorrido apontam que a vítima morava em Ananindeua e teria ido até o Jurunas para negociar um automóvel. Lucivaldo foi surpreendido por dois criminosos, que chegaram em uma motocicleta.

Testemunhas relataram que, mesmo baleado, o homem ainda saiu do veículo e tentou fugir, mas foi alcançado e alvejado mais vezes. Moradores relataram ainda terem ouvido, pelo menos, nove disparos de arma de fogo.

Os suspeitos fugiram sem deixar pistas e ainda não foram localizados. Não há informações se algum pertence da vítima foi roubado. A Polícia Militar, por meio do 20º Batalhão, se deslocou para a rua dos Tamoios e isolou a cena do crime. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima jogada ao chão, no meio-fio, já sem vida.

Equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) foram acionadas para fazer a análise e remoção do cadáver, bem como coletar vestígios que ajudem nas investigações. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181), com anonimato garantido.

Em nota, a Polícia Civil informou que “uma equipe da Divisão de Homicídios, em Belém, esteve no local para realização dos procedimentos iniciais. Diligências são realizadas para coletar informações e identificar a autoria do crime”.

