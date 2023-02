‘Peteleco’ é morto a facadas em suposto ‘acerto de contas’ em Salinas

​Um homem identificado apenas pelo apelido “Peteleco” foi morto a facadas, após uma discussão, na noite do último domingo (26), em Salinas, nordeste paraense. O crime foi registrado na rua do Viana, bairro Atlântico 2. Não há informações sobre os responsáveis pelo assassinato, que seguem foragidos.

A área onde “Peteleco” foi morto seria conhecida pela comercialização de entorpecentes, segundo moradores. Diante dessa informação, existe a possibilidade do crime ter sido motivado por suposto “acerto de contas”.

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram a vítima jogada ao chão, esfaqueada e bastante ensanguentada. O corpo de “Peteleco” foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP). A Polícia Civil investiga o caso.

A prisão dos responsáveis pelo crime será fundamental para que as autoridades possam esclarecer a motivação do homicídio e e​lucidar ​o ocorrido. Para ajudar a polícia, basta repassar informações ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com sigilo garantido.