Homem é executado com tiros na cabeça após sair de bar em Parauapebas

Jorge Carvalho da Silva foi morto na madrugada deste domingo (5), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele foi executado com disparos de arma e fogo na rua Pitinga, no bairro Casas Populares I, bem perto do Residencial Alto Bonito.

A vítima estaria em uma moto e foi surpreendida com disparos que a atingiram na cabeça, de acordo com as primeiras informações sobre o caso. Dois homens, ainda não identificados, teriam praticado o crime e fugiram do local.

Momentos antes de ser morto, Jorge Carvalho estaria consumindo bebida alcoólica em um bar às proximidades da área em que se deu o homicídio.

Uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local da ocorrência. A Polícia Civil levanta informações para esclarecimento do caso.