Dois homens são mortos a tiros e um fica ferido em Mãe do Rio

Dois homens, identificados como Gleidson Mardone Teixeira de Almeida, vulgo “Gueib”, e Ordilei Assunção Barbosa, foram mortos a tiros na tarde de quinta-feira (2), no bairro Tubilândia, em Mãe do Rio, município do nordeste paraense. Na mesma ação, Antônio​​ do Socorro Assunção Barbosa ficou ferido. A motivação e autoria dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma das vítimas, vestida de bermuda verde e camisa azul, jogada na calçada de uma residência. Várias pessoas se aproximam e ficam estarrecidas com o ocorrido. A Polícia Militar esteve no local dos crimes e isolou a área, até a chegada das demais autoridades.

De acordo com informações publicadas pelo portal Correio do Norte, alguns elementos armados procuravam por um rapaz identificado como Gleidson Mardone Teixeira de Almeida, vulgo “Gueib”, que teria envolvimento com o mundo do crime, segundo a publicação.

“Gueib” caminhava na rua e, quando percebeu a aproximação de seus algozes, tentou empreender fuga para dentro de uma residência. Porém, ele foi alcançado e morto ali mesmo. Os suspeitos do crime também atiraram contra dois homens identificados como Ordilei Assunção Barbosa, que morreu, e Antônio​​ do Socorro Assunção Barbosa, o qual se encontra internado em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Ainda segundo o Correio do Norte, familiares de Ordilei e Antônio negam o envolvimento deles com o mundo do crime. Afirmam que irão buscar as autoridades para cobrar justiça.

A reportagem de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e aguarda retorno.