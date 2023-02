​Suspeita de envolvimento na morte de delegado amazonense em Belém é presa em Santa Catarina

Um trabalho conjunto entre a Polícia Civil do Pará e Polícia Civil de Santa Catarina resultou, na última quinta-feira (16), na prisão de uma mulher identificada como Carolina​​ Moraes Negrão. Ela é suspeita de dar suporte para uma série de crimes que vinham sendo cometidos na Grande Belém. Dentre esses crimes, está a morte do delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Aldeney Goes Alves, morto a tiros em uma farmácia localizada no bairro da Sacramenta, na capital paraense, em outubro do ano passado.

VEJA MAIS

O mandado de prisão preventiva contra Carolina foi cumprido na cidade de Tubarão (SC). De acordo com as investigações, a mulher era responsável por coordenar as ações criminosas destinada a roubos em Belém.

Aos criminosos, Carolina fornecia suporte, como armas e veículos, para a execução dos delitos. Após o crime investigado, a suspeita fugiu para Santa Catarina, onde foi presa pela prática desse e de outros crimes, os quais não foram detalhados pela polícia.

Relembre o caso

O delegado Aldeney Goes Alves, da Polícia Civil do Amazonas, foi morto no dia 28 de outubro de 2022, em uma farmácia localizada na avenida Senador Lemos, próxima da avenida Doutor Freitas, bairro da Sacramenta, em Belém. A vítima estava de férias na capital paraense. A vítima foi abordada por dois criminosos no momento em que estava no caixa do estabelecimento.

Segundo a polícia, os bandidos queriam roubar objetos de valor. Em perseguição ininterrupta, dois dos envolvidos no crime foram presos 48 horas após o fato, no Tocantins e Maranhão.

VEJA MAIS SOBRE O CRIME