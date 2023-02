Execução: homem é morto durante culto evangélico em Jacundá

Na noite do último domingo, 26, um homem foi morto a tiros dentro de uma igreja, durante culto evangélico, na cidade de Jacundá, sudeste paraense. A vítima foi identificada como Edinailto dos Reis Souza, de 34 anos. As informações são do Portal Tailândia. O crime aconteceu na Rua Pitinga, bairro Alto Paraíso, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol) de Marabá.

Edinailto dos Reis Souza estava acompanhado de sua esposa e, antes de entrar na igreja, teria passado em um bar. Por volta das 19h30, enquanto participava de um culto, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. O ocupante da garupa, armado, desceu e entrou no templo, atirando contra Edinailto à queima-roupa.

A Polícia Civil do Pará (PC) de Jacundá abriu um inquérito para investigar a autoria e a motivação do homicídio. Uma nota oficial sobre o caso foi solicitada pela redação integrada de O Liberal.