Corpo de jovem desaparecido é encontrado em Mosqueiro neste domingo (26)

​O corpo de um homem identificado como Moisés dos Santos Souza, 26 anos, foi encontrado às margens da praia da Baía do Sol, no distrito de Mosqueiro, em Belém. De acordo com informações policiais, o rapaz estava desaparecido desde a última quinta-feira (23), tendo sido encontrado neste domingo (26) em avançado estado de decomposição.

Por volta das 16h40, a Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a remoção do cadáver. Familiares de Moisés já se encontram no local para acompanhar os procedimentos.

Ainda não há maiores detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento. Também não há informações se o corpo apresenta marcas de violência.

A reportagem de O Liberal apura o caso.