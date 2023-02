Homicídio em Redenção: estudante é morto a tiros em suposto acerto de contas

O estudante de direito Hudson Feitosa dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros nas proximidades do Terminal Rodoviário de Redenção, na região sul do Pará, na sexta-feira (3). A investigação aponta que as características do crime são peculiares de “acerto de contas”. As informações são do Correio de Carajás.

O homicídio ocorreu na rua Cambará, no bairro de Alto Paraná. Testemunhas informaram à Polícia Militar que o assassino abordou o jovem, os dois trocaram algumas palavras e, em seguida, o pistoleiro sacou uma arma e atirou várias vezes contra o estudante, que não teve chances de escapar. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou que a vítima morreu no local.

No local do crime foram encontradas diversas cápsulas de revólver calibre 38. Uma equipe de policiais civis também esteve no local coletando pistas que possam auxiliar nas investigações.

O homicídio foi registrado no Departamento de Homicídios da Delegacia de Polícia de Redenção. A PC informou que foi instaurado um inquérito policial para a apuração dos fatos e esclarecimento do caso. Quem tiver informações que possam auxiliar as autoridades nas investigações pode informar pelo Disque 181. A ligação é gratuita com anonimato garantido.