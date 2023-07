Suspeito de envolvimento na morte de duas pessoas e de ferir outra é preso em Parauapebas

Maelson Carlos dos Santos Rocha foi preso pela Polícia Civil, na tarde da terça-feira (18), suspeito de envolvimento no ataque que deixou duas pessoas mortas e outra ferida no Bairro da Paz, em Parauapebas, município no sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia da captura de Maelson. Na ocasião, Álvaro Sousa de Oliveira e Vitor William Gomes de Sousa, conhecido como “De Menor” foram assassinados a tiros. Um terceiro rapaz, identificado como Anderson José da Silva, também foi alvejado, mas sobreviveu.

De acordo com a PC, após o ocorrido, a Equipe de Investigação de Homicídios, com o apoio da Direção da 20ª Seccional, iniciou diligências, obtendo êxito na prisão em flagrante de um dos homicidas. As motivações do crime estão sendo apuradas, mas, pelas investigações preliminares, teriam ligação com rixa entre facções criminosas que atuam na cidade.

Por nota a PC disse à redação integrada de O Liberal que o duplo homicídio e uma tentativa de homicídio são investigados na Seccional de Parauapebas. Um suspeito foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. O comparsa dele ainda é procurado.

O ataque

Segundo testemunhas, os autores dos disparos foram dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta efetuando os disparos. As três vítimas estavam na calçada, em frente a um bar, quando foram surpreendidas pelos atiradores, ainda conforme os relatos de viu o crime ocorrer. Anderson, o sobrevivente do ataque, segue internado no Hospital Municipal de Parauapebas.