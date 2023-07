Em Parauapebas, mulher é assassinada com facada no pescoço por ex-companheiro

Na manhã deste domingo (16), uma mulher, identificada como Sulamita Magalhães Viana dos Santos foi assassinada com uma facada no pescoço, na rua Mato Grosso, no bairro da Paz, no município de Parauapebas, no sudeste estadual.

O ex-companheiro da vítima, Lourismar Jesus dos Santos, foi apontado como principal suspeito. Ele confessou o esfaqueamento, e já está preso na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas.

A Polícia Militar encontrou o corpo da vítima ensanguentado no chão. Ela foi socorrida, mas não resistiu ao grave ferimento e morreu no Hospital Municipal.

Vizinhos apontaram o suspeito do crime e Lourismar foi preso, pouco tempo depois, e já está à disposição da Justiça, na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas.

De acordo com os agentes da PM, o homem confessou a agressão fatal à vítima. Ele disse que o fez porquê ele já havia tentado, várias vezes, retomar a relação amorosa, mas ela não o queria mais.

A PM informou que foi acionada, pela manhã, e logo identificou que a jovem havia sido agredida com uma arma branca. Vizinhos tentaram conter o sangramento. Eles acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Populares disseram à PM que o suspeito do ataque, ainda estava próximo do local do crime. De fato, a polícia prendeu o homem nas proximidades, enquanto ele falava no celular.

Como o Samu demorou a chegar, a vítima foi socorrida pela guarnição da própria PM, que a levou para o Hospital Municipal de Parauapebas, onde ela foi socorrida às pressas, mas morreu pouco tempo depois.

O homem e a faca, com a qual ele cometeu o crime, foram apresentados na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, houve comoção na cidade logo que a notícia do crime se espalhou.

Familiares e amigos da vítima lamentaram com pesar a morte da jovem.